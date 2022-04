Dove c è quello di sosta non si può parcheggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dove c è quello di sosta non si può parcheggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIVIETO

Significato/Curiosita : Dove c e quello di sosta non si puo parcheggiare

Intervenendo sulla sosta e non su misure di divieto o restrizione alla circolazione. si intende la pratica spesso illegale di parcheggiare un veicolo vicino...

divieto di analogia, per espressa previsione normativa, è rivolto al giudice e all'interprete del diritto penale. al giudice penale è fatto divieto di...

