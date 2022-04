Dose e modo di assunzione di un farmaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dose e modo di assunzione di un farmaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSOLOGIA

Significato/Curiosita : Dose e modo di assunzione di un farmaco

L'ossociprofloxacina e la formilciprofloxacina. una piccola parte del farmaco viene eliminata per via biliare (1%) o per secrezione nell'intestino. il farmaco, disponibile...

Importanti anche altre nozioni, si è esteso il concetto di posologia. è la vera e propria posologia in quanto descrive il numero di dosi che il paziente deve... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con dose; modo; assunzione; farmaco; Quella di molti farmaci aumenta con la dose ; Il ladro scappa tenendose lo stretto; Studia di notte standose ne con il naso per aria; Uno di vino è la dose del parco; Un modo di sfuggire alle proprie responsabilità; Provincia pugliese grande produttrice di pomodo ri; Spaparanzato: seduto in modo __; Campagnolo, detto in modo do spregiativo; assunzione di sostanze illegali nello sport ing; assunzione di funzioni vicarie di capo dello Stato; Metodo di assunzione di farmaci attraverso la pelle; Collabora con le aziende senza assunzione ing; farmaco utile per ricostituire le forze; Un farmaco contro le reazioni allergiche; farmaco miracoloso; In generale, un farmaco che libera dalle feci; Cerca nelle Definizioni