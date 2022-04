Il distretto degli USA con Washington - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il distretto degli USA con Washington. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il distretto degli usa con washington

Di washington coincide territorialmente e politicamente con il distretto di columbia (in inglese: district of columbia, in sigla d.c., distretto federale...

Pienamente al concetto del governo federale in ogni possibile e ragionevole estensione del termine».[senza fonte] il modello federale in seguito, a partire dal...