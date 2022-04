Un dispositivo elettronico che combina vari impulsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo elettronico che combina vari impulsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MESCOLATORE

Significato/Curiosita : Un dispositivo elettronico che combina vari impulsi

un tale sistema fornisce un servizio di posizionamento geo-spaziale a copertura globale che consente a piccoli ed appositi ricevitori elettronici di...

Incaricato di monitorare il sistema elettrico, richiese l'attivazione dei mescolatori dei serbatoi. normalmente questa azione veniva eseguita una volta al... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con dispositivo; elettronico; combina; vari; impulsi; dispositivo per tendaggi; dispositivo per fare video; dispositivo di cui è dotato il forno a microonde; dispositivo di crittografia dei tedeschi nazisti; Lo è un apparecchio elettronico messo su off; Circuito elettronico minuscolo ing; Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni; Dispositivo usato come interruttore elettronico ; Un tipo di combina ta sciistica; combina re... liquidi; Lo combina il pasticcione; Una combina zione al Lotto; La vari ante di una parola come malinconia per melanconia; vari ante del nome della capitale di Taiwan; Può essere di semi vari ; Teoria che postula l antitesi fra i vari ceti; Così vengono detti certi soggetti impulsi vi e anche pericolosi; Non lo domina l impulsi vo; impulsi dettati dal cuore; Incentivi, impulsi ; Cerca nelle Definizioni