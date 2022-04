Il Dick che innovò radicalmente il salto in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Dick che innovò radicalmente il salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FOSBURY

Il dick che innovo radicalmente il salto in alto

Richard douglas fosbury, detto dick (portland, 6 marzo 1947), è un ex altista statunitense, campione olimpico a città del messico 1968. a lui si deve... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

