Città siciliana nota per l attentato a Falcone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città siciliana nota per l attentato a Falcone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAPACI

Significato/Curiosita : Citta siciliana nota per l attentato a falcone

Stai cercando altri significati, vedi giovanni falcone (disambigua). giovanni salvatore augusto falcone (palermo, 18 maggio 1939 – palermo, 23 maggio 1992)...

1992-1993. la strage di capaci fu un attentato di stampo terroristico - mafioso compiuto da cosa nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di capaci (sul territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con città; siciliana; nota; attentato; falcone; Il fiore simbolo della città di Firenze; Antica città con l antro di una famosa Sibilla; La città lucana della scuola di Parmenide; città francese dalla splendida cattedrale; Frittelle di farina di ceci della cucina siciliana ; Antica città siciliana ; La località siciliana nota per i pomodorini; Città siciliana sullo stretto; È nota quella di Kariba; La nota sul trono; nota torta austriaca al cioccolato con marmellata; Le scritture dei nota i; Fine di attentato ri; Il fallito attentato del 1605 al Parlamento inglese; Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974; attentato contro il re; Paolo e Giovanni falcone ; La provincia di Monfalcone ; Storica casa motociclistica della falcone ; Iniziali di falcone ; Cerca nelle Definizioni