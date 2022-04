Chetone bianco cristallino dal forte odore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chetone bianco cristallino dal forte odore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANFORA

Significato/Curiosita : Chetone bianco cristallino dal forte odore

chetone ciclico, prodotto da ossidazione di un terpene, il pinene c10h16. la canfora è una sostanza cerosa, bianca o trasparente con un forte odore aromatico...

Luciano canfora (bari, 5 giugno 1942) è un filologo classico, storico, saggista e accademico italiano. luciano canfora è figlio dello storico della filosofia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con chetone; bianco; cristallino; forte; odore; Tifa la squadra bianco nera di Torino; Gesto d affetto biscotto bicolore Mulino bianco ; Un fiore bianco , grande e odoroso; Acido bianco leggermente solubile in acqua; __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristallino ; Patologia senile del cristallino oculare; L'appannamento del cristallino nell’occhio; I medici che esaminano il cristallino ; Assaltare e conquistare una forte zza; Un caffè forte e ristretto; Altro nome del barbaforte ; Cercano di servire forte ; Come l odore di muffa, vecchio e chiuso; Bel fiore senza odore ; Fanny nel cast del film Lodore del sangue; Un buon odore come quello del pane; Cerca nelle Definizioni