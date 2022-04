Casa già pronta per essere abitata: __ in mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa già pronta per essere abitata: __ in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIAVI

Significato/Curiosita : Casa gia pronta per essere abitata: __ in mano

Un'uniformità di tipo circolare, per la quale egli tende a ricadere in futuro nei modi di essere del passato, o in situazioni già vissute, conducendo un'esistenza...

Presente al centro del pettine (vedere immagine della chiave). le chiavi a doppia mappa derivano dalle chiavi a mappa singola per serrature a leve a doppia mappa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

