Buco della pelle per inserire un gioiello ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buco della pelle per inserire un gioiello ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIERCING

Significato/Curiosita : Buco della pelle per inserire un gioiello ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piercing (disambigua). piercing o body piercing (dall'inglese to pierce, "perforare") indica la pratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Torta con un buco centrale; Con Melibeo in una bucolica di Virgilio; Un buco scavato con le zampe; Un buco lasciato a metà; Arcipelago al largo della costa Smeralda: La __; Il fiore simbolo della città di Firenze; Panoramica della situazione contabile; In un film di Luis Buñuel c è quello della libertà; Pelle dura... come quella del limone; Quello ad acqua è temporaneo sulla pelle dei bimbi; Recipiente di pelle per liquidi; Piccola macchia sulla pelle; Inserire nel terreno; Inserire liquidi in boccette; Il tipo di raccordo da inserire nelle prese di corrente; Il forare la pelle per inserire anelli e spille; Un gioiello unisex; Gioiello da polso; Un gioiello sul Golfo di Napoli; Un gioiello di cattivo gusto;