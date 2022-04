Buchi creati dalla caduta di meteoriti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buchi creati dalla caduta di meteoriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRATERI

Significato/Curiosita : Buchi creati dalla caduta di meteoriti

Esplosioni di meteoriti si verificano piuttosto frequentemente. un meteoroide di pietra di circa 10 metri di diametro può produrre un'esplosione di circa 20...

Corpo celeste. i crateri sono causati da impatti di meteoroidi, asteroidi e comete. per designare con terminologia ufficiale i crateri presenti su corpi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

