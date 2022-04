Auto molto lunga, emblema del lusso fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Auto molto lunga, emblema del lusso fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIMOUSINE

Significato/Curiosita : Auto molto lunga, emblema del lusso fra

Ordinazione dal carrozziere torinese stola: l'auto (denominata stola s85) è stata presentata al 74º salone di ginevra; lunga 5,48 metri con gli interni completamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi limousine (disambigua). la limousine è un'autovettura con una particolare configurazione della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

