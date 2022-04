Appellativo formale per il destinatario della mail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellativo formale per il destinatario della mail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EGREGIO

Significato/Curiosita : Appellativo formale per il destinatario della mail

Di far intuire al destinatario il rapporto interpersonale con il mittente. generalmente, l'esordio è costituito da un appellativo, seguito da un'apposizione...

