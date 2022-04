Apparecchio che regola l afflusso dei materiali occorrenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio che regola l afflusso dei materiali occorrenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ALIMENTATORE

Significato/Curiosita : Apparecchio che regola l afflusso dei materiali occorrenti

Un alimentatore elettrico, comunemente chiamato alimentatore, è un convertitore corrente alternata-corrente continua, ovvero un apparato elettrico che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

Altre definizioni con apparecchio; regola; afflusso; materiali; occorrenti; Lo è un apparecchio elettronico messo su off; apparecchio che permette le riprese dall alto; Un apparecchio odontoiatrico; Ideò l apparecchio impiegato per rilevare la radioattività; regola tore del traffico; regola , legge; Minerale facilmente sfaldabile in cristalli regola ri; Una regola di condotta; L'afflusso di aria in un ambiente; Blocca l'afflusso d'aria esterna nel vano dell'auto; materiali per freni; La trasformazione e il riuso di materiali usati; Il nuovo utilizzo dei materiali ; Lo sono i materiali spugnosi; Necessari, occorrenti ; Cerca nelle Definizioni