L Anna che ha lanciato Senza pietà - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : OXA

Significato/Curiosita : L anna che ha lanciato senza pieta

in duetto con fausto leali e la seconda nel 1999, da solista con senza pietà. ha sfiorato la vittoria anche nelle edizioni 1978 (un'emozione da poco...

Festival di sanremo 1989 campioni festival di sanremo 1999 campioni anna oxa, all'anagrafe anna hoxha (bari, 28 aprile 1961), è una cantante e conduttrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

