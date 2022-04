Ha un acceleratore di particelle in Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un acceleratore di particelle in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERN

Significato/Curiosita : Ha un acceleratore di particelle in svizzera

Fasci di queste particelle: ad energie sufficientemente elevate, nelle collisioni vengono prodotte tantissime particelle diverse; in alcuni casi sono...

L'organizzazione europea per la ricerca nucleare, comunemente conosciuta con la sigla cern (afi: /'rn/; in francese conseil européen pour la recherche nucléaire)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

