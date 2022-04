Le abbiamo in gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le abbiamo in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONSILLE

Significato/Curiosita : Le abbiamo in gola

Nodo alla gola (rope) è un film del 1948 diretto da alfred hitchcock. è la prima pellicola del regista interpretata da james stewart e girata in technicolor...

Esse sono divise in 4 grandi categorie: tonsille faringee (adenoidi), tubariche, palatine, e linguali. le tonsille raggiungono la massima dimensione nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

