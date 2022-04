Lo abbassa il bemolle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo abbassa il bemolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONO

Significato/Curiosita : Lo abbassa il bemolle

Diverse articolazioni della triade di primo grado (mi bemolle maggiore; note mi bemolle, sol e si bemolle). nella battuta 6 (inciso "c") l'inflessione al quinto...

Il termine tono deriva dal greco antico t (tonos, dal verbo te ovvero teino, allungarsi), può avere diversi significati: tono – in musica è un'unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 aprile 2022

