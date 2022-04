Visse in un isola deserta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visse in un isola deserta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CROUSOE

Significato/Curiosita : Visse in un isola deserta

Sull'isola deserta, piuttosto che tornare in portogallo nelle sue condizioni, e visse a sant'elena da circa il 1516. per ordine reale, lopes tornò in portogallo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con visse; isola; deserta; L asceta che visse in cima a una colonna; Tullio, direttore d orchestra che visse tra Ottocento e Novecento; visse fino a 969 anni; visse dal 1265 al 1321; Penisola inglese sulla Manica; L insieme degli abitanti che vivono nell isola to; La penisola italiana ha questa forma; Penisola e isole giapponesi nell oceano Pacifico; Afflitta deserta ; Pianura sterile e deserta ; D’inverno è deserta ; Va deserta se non ci sono compratori; Cerca nelle Definizioni