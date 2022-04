Visita e cura le persone in ambulatorio o ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visita e cura le persone in ambulatorio o ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MEDICO

Significato/Curiosita : Visita e cura le persone in ambulatorio o ospedale

Monaci del piccolo ospedale presso la chiesa di san bartolomeo, sull'isola tiberina, e vece voto di fondare un ospedale nel caso in cui fosse guarito....

Contiene una pagina redatte da medici wikiquote contiene citazioni sul medico wikizionario contiene il lemma di dizionario «medico» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con visita; cura; persone; ambulatorio; ospedale; Viaggiano per il mondo a visita re le attrazioni; Dr. nei biglietti da visita ; Il paese in miniatura... visita to da Gulliver; visita re il mondo; Sensazioni di sollievo date dalla frescura ; L arte di cura rsi il viso; Ha cura di un minorenne; In palestra si cura il proprio; È di troppo fra due persone : terzo __; Canto di più persone ; Categoria chiusa di persone ; Si dice di persone scontrose; Si effettua allo sportello o in ambulatorio ; L'ambulatorio della caserma; ambulatorio abbr; Corridoio di ospedale o parte di una carreggiata; Settore dell ospedale ; Fa i turni in ospedale ; È di guardia nell ospedale ; Cerca nelle Definizioni