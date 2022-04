Viene prima del ritornello in una canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene prima del ritornello in una canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STROFA

Significato/Curiosita : Viene prima del ritornello in una canzone

ritornello nelle esecuzioni complete conformi alla partitura di novaro, dopo ciascuna strofa viene ripetuta la prima strofa, cui segue il ritornello vero...

Nella letteratura e nella metrica, la strofa (o strofe) è un gruppo di versi, di numero e di tipo fisso o variabile che vengono organizzati secondo uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

