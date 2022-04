Venir fuori a stento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venir fuori a stento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAPELARE

Di essere tagliato fuori e di venire completamente distrutto. i tentativi di contrattacco dei britannici ad arras il 21 maggio, a nord del corridoio tedesco...

Realizzazioni compiute nel decennio fascista ma nelle quali il regime lasciava trapelare i suoi programmi, come gli ammiccamenti del sottosegretario alle colonie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con venir; fuori; stento; Colui che deve venir e al mondo; Contrazione dolorosa, può venir e al muscolo stanco; venir e all inizio; Fa intervenir e al momento adatto; Tirato fuori ; fuori uscite di liquidi; È pagato per far fuori ; Lo sono i motori fuori bordo; Quando è convulso si frena a stento ; Locuzione per dire per poco, a stento ; Tutt’altro che stento rea; A __ = a stento e a fatica; Cerca nelle Definizioni