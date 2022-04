Velocissimi aerei da caccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Velocissimi aerei da caccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MONOREATTORI

Significato/Curiosita : Velocissimi aerei da caccia

Il macchi m.c.200 "saetta" era un aereo da caccia monomotore ad ala bassa sviluppato dall'azienda aeronautica italiana aeronautica macchi negli anni trenta...

La costruzione della prima centrale nucleare in italia (un impianto monoreattore pwr da 257 mw di potenza elettrica netta ubicato a trino) per cercare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con velocissimi; aerei; caccia; velocissimi bovidi indiani; Veicoli velocissimi ; Sfrecciano velocissimi ; Pilota di aerei o membro di un equipaggio; I grossi aerei per spegnere gli incendi; Sono pari negli aerei ; Le hanno gli aerei ; Un caccia vite per testare impianti; Erba aromatica per patate o focaccia ; La focaccia con il pomodoro; Un cocker inglese da caccia e da tartufo;