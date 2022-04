Il re unno sconfitto da Ezio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re unno sconfitto da Ezio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTILA

Significato/Curiosita : Il re unno sconfitto da ezio

Antiocheno, il re unno intendeva tramare contro ezio prima dell'inizio della campagna, «dal momento che riteneva di non poter raggiungere il suo obiettivo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi attila (disambigua). attila (in ungherese attila; in turco atilla; in tedesco etzel; caucaso, 395 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con unno; sconfitto; ezio; I capelli degli alberi... che cadono in autunno ; Si allungano in autunno ; Gli estremi dell autunno ; La giustifica l alunno ; Fu sconfitto a El Alamein; Il generale d Atene sconfitto da Sparta a Mantinea; Vi fu sconfitto il Barbarossa; Risultare sconfitto ; Secrezio ne organica; Perde le elezio ni non avendo abbastanza voti; Pesce marino che ricorda un metallo prezio so; Eccezio nale per mole;