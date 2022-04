Unire saldamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unire saldamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CEMENTARE

Significato/Curiosita : Unire saldamente

Di ottone per ciascuna delle due parti di stoffa da unire. ogni coppia di elementi è saldamente unita alla stoffa tramite un'operazione di rivettatura...

Più possibile elevati gli standard di vita e di salario, allo scopo di cementare il senso di comunità tra la popolazione. a tal fine, soprattutto i dirigenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con unire; saldamente; unire per tutta la vita; Esce in volo all imbrunire ; unire in matrimonio; Punire severamente; Fissare saldamente ; Fermati saldamente ; Fermato saldamente ; Chiusa saldamente ;