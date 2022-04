Una dichiarazione resa davanti all autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dichiarazione resa davanti all autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ATTO NOTORIO

Significato/Curiosita : Una dichiarazione resa davanti all autorita

L'atto di notorietà (o atto notorio) è l'atto, pubblico, con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con dichiarazione; resa; davanti; autorità; dichiarazione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; Un tipo di atto legale con cui si fa dichiarazione ; Donazione in dichiarazione reddituale: __ mille; Una dichiarazione che nega qualcosa; Un impresa degna di medaglia al valore; La Teresa della poesia di Luigi Sailer; Difficile come può esserlo un impresa o una scelta; Usciti di sorpresa ; Giunto davanti a tutti; Lo aziona davanti al video chi vuole cambiare programma; Ci sta davanti chi cucina; Tappetini davanti agli usci; Permesso scritto rilasciato dalle autorità ; L ambito in cui si esercita l autorità della legge; Richiedere qualcosa con forza e autorità ; Difendono le libertà individuali dall autorità statale;