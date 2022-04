Una ceramica... di un isola delle Baleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una ceramica... di un isola delle Baleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAIOLICA

Significato/Curiosita : Una ceramica... di un isola delle baleari

Civili, consistente in un recipiente in ceramica invetriata o smaltata (maiolica). con questo temine si identificano oggetti ceramici come catini, piatti...

Disambiguazione – se stai cercando la formazione geologica, vedi maiolica (geologia). la maiolica è un tipo di produzione ceramica di vasellame caratterizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con ceramica; isola; delle; baleari; Può diventare ceramica ; Quello verniciato è simile alla ceramica ; Tipo di ceramica vetrificata; ceramica per piastrelle; Quello espanso è un isola nte; Quello sanitario isola la zona infetta; Visse in un isola deserta; Penisola inglese sulla Manica; Le impugnature delle sciabole; La fine delle udienze; Il carattere delle notizie autorizzate; Obbrobrioso come l uomo delle nevi; L isola delle baleari con Mahón; La più vasta delle isole baleari ; Isola delle baleari ad est di Maiorca; Una piccola isola delle baleari ; Cerca nelle Definizioni