Una capanna in alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una capanna in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BAITA

Significato/Curiosita : Una capanna in alta montagna

Come monte capanna e monte capanne nel 1805, la sua etimologia presenta varie ipotesi: dai ripari pastorali (capanne) presenti sulla montagna, secondo remigio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baita (disambigua). una bàita è una costruzione semplice e isolata di montagna, in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con capanna; alta; montagna; Lo zio che una capanna rese celebre; Lo zio... famoso per una capanna ; capanna russa; Una capanna sull' acqua; È sepolto nell alta re della Patria, a Piazza Venezia; Quella alta è di lusso; Più grossa che alta ; Se si scoprono, salta fuori tutto; Tracciato di montagna che si percorre a piedi; Thomas che scrisse La montagna incantata; Le seconde spesso sono al mare o in montagna ; Un viottolo di montagna ; Cerca nelle Definizioni