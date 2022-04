Trasporta privatamente passeggeri sulla sua auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta privatamente passeggeri sulla sua auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASSISTA

Significato/Curiosita : Trasporta privatamente passeggeri sulla sua auto

Più fangose. rinunciarono alla partenza due piloti della fiat iscritte privatamente, così come cyril snipe, il primo vincitore non italiano del 1912, che...

Di effettuare il tassista avrà sempre la stessa lunghezza. ^ vocabolario treccani ^ vocabolari che riportano solo la variante "tassista": sabatini coletti;... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con trasporta; privatamente; passeggeri; sulla; auto; Macchine per sollevare e trasporta re acqua; Un letto usato dai militari, facile da trasporta re; trasporta enormi quantità di denaro; trasporta denaro per conto d una banca; Donna che offre da bere ai passeggeri ; Il cantautore italiano di passeggeri distratti; Vola con passeggeri ; In mezzo ai passeggeri ; Si monta sulla macchina fotografica professionale; Un percorso sulla carta nautica; Penisola inglese sulla Manica; La trainano i cani sulla neve; Una dichiarazione resa davanti all auto rità; Il carattere delle notizie auto rizzate; Lo chiede chi fa l auto stop; auto re di un rovesciamento di stato; Cerca nelle Definizioni