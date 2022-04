La sua grotta ispirò Mendelssohn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua grotta ispirò Mendelssohn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : FINGAL

Significato/Curiosita : La sua grotta ispiro mendelssohn

Jakob ludwig felix mendelssohn bartholdy (amburgo, 3 febbraio 1809 – lipsia, 4 novembre 1847) è stato un compositore, direttore d'orchestra, pianista...

Oscar fingal o'flahertie wills wilde, noto come oscar wilde (dublino, 16 ottobre 1854 – parigi, 30 novembre 1900), è stato uno scrittore, aforista, poeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Una grotta oscura; La città di Piedigrotta ; L isola famosa per la grotta Azzurra; Vive per giorni in una grotta per scopi scientifici; La ispirò la guerra di Troia; Il Guglielmo che ispirò Rossini; Romanzo di Grazia Deledda che ispirò il flm Proibito; ispirò un capolavoro di Leonardo; Quella nuziale è di mendelssohn ; La fine di mendelssohn ; Il nome di mendelssohn ;