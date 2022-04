Sport con mazze e palline su prati limitati ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport con mazze e palline su prati limitati ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINIGOLF

Significato/Curiosita : Sport con mazze e palline su prati limitati ing

Il minigolf (miniature golf in lingua inglese), detto anche golf su pista, è uno sport analogo al golf ma praticato su piste realizzate con diversi tipi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

