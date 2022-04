Spengono gli incendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spengono gli incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POMPIERI

Significato/Curiosita : Spengono gli incendi

Fuoco. nella sua epoca però i pompieri, "la milizia del fuoco", non spengono gli incendi, ma invece danno fuoco alle case di coloro che hanno violato la legge...

Infatti le strade sia di giorno che di notte. in giappone il corpo dei pompieri ( hikeshi) fu fondato durante il periodo edo. essi utilizzavano, oltre... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con spengono; incendi; Si spengono con un soffio al compleanno; spengono incendi | Venerdì 26 novembre 2021; Si spengono quando non se ne parla più; spengono incendi; Erogano acqua in caso di incendi o; Principio d incendi o; Quella antincendi o di solito è posta all esterno degli edifici; Apparecchio che serve a domare piccoli incendi ; Cerca nelle Definizioni