Soluzione con pressione osmotica uguale a un altra - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ISOTONICA

Significato/Curiosita : Soluzione con pressione osmotica uguale a un altra

Fisiologica. la pressione osmotica è una proprietà colligativa associata alle soluzioni. quando due soluzioni con lo stesso solvente, ma a concentrazioni...

Contrazione isotonica è una modalità di contrazione muscolare. esistono quattro modalità di contrazione muscolare: isotonica: contrazione isotonica concentrica:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

