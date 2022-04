È sepolto nell Altare della Patria, a Piazza Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sepolto nell Altare della Patria, a Piazza Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MILITE IGNOTO

Significato/Curiosita : E sepolto nell altare della patria, a piazza venezia

Nazionale a vittorio emanuele ii o (mole del) vittoriano, chiamato per sineddoche altare della patria, è un monumento nazionale italiano situato a roma, in...

Il milite ignoto (o soldato ignoto) è un militare italiano caduto al fronte durante la prima guerra mondiale e sepolto a roma sotto la statua della dea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

