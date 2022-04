Quello di lavoro può essere a tempo determinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di lavoro può essere a tempo determinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTRATTO

Il contratto di lavoro a tempo determinato, nel diritto del lavoro italiano è un tipo di contratto di lavoro subordinato. dal punto di vista giuridico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi contratto (disambigua). un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

