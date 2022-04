Quella nera è un temibile ragno del Nord America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella nera è un temibile ragno del Nord America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEDOVA

Significato/Curiosita : Quella nera e un temibile ragno del nord america

Delle uova e dei piccoli. persino i ragni del genere latrodectus, fra i quali si annovera la temibile vedova nera, notoriamente aggressivi e cannibali...

Dall'appellativo assunto dal coniuge sopravvissuto, che è appunto quello di vedovo/vedova. esso resta tale finché non convola eventualmente a nuove nozze. presso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

