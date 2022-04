Quella del Peccato Originale si trova a Matera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del Peccato Originale si trova a Matera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRIPTA

Significato/Curiosita : Quella del peccato originale si trova a matera

Significati, vedi peccato originale (disambigua). secondo quasi tutte le confessioni del cristianesimo, il peccato originale è il peccato che adamo ed eva...

Precedenti regnanti (ad esempio la cripta imperiale a vienna, la cripta reale del monastero dell'escorial in spagna, la cripta reale di superga presso torino)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

