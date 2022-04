C è quel di Lana e quel di Tenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quel di Lana e quel di Tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : COL

Significato/Curiosita : C e quel di lana e quel di tenda

Cubiti e larghi sedici. davanti pendeva una tenda babilonese, di identica altezza e di vari colori, dal lino bianco alla lana azzurra, rossa e purpurea...

col – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di coll island (regno unito) col – codice iso 639-3 della lingua columbia-wenatchi col – codice iso...

