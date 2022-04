Precisa gli scopi d una società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precisa gli scopi d una società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATUTO

Significato/Curiosita : Precisa gli scopi d una societa

una società ad azionariato diffuso ( in acronimo s.a.d., in lingua inglese public company) è un'impresa che suddivide il proprio capitale sociale tra moltissimi...

Lo statuto del regno o statuto fondamentale della monarchia di savoia del 4 marzo 1848 (noto come statuto albertino, dal nome del re che lo promulgò, carlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con precisa; scopi; società; Importo non precisa to; precisa o intascata; In maniera molto precisa ; Se non viene precisa to, è sine die; scopi non sempre confessabili; Telescopi per misurare la circonferenza dei corpi celesti; Dai suoi segni si traggono gli oroscopi ; Un movimento interazionale con scopi filantropici; società giapponese di console come la Wii; Il bel mondo dell alta società ; Amano la vita di società ; La lingua diffusa dalla società Dante Alighieri; Cerca nelle Definizioni