Possessivo inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possessivo inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Possessivo inglese

Bellissima. il pronome possessivo è un elemento che non ha bisogno di alcun sostantivo, in quanto lo sostituisce. si dice possessivo poiché si riferisce...

Di fabbricazione my – codice vettore iata di maxjet airways e midwest airlines my – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua birmana my – codice iso 3166-1...