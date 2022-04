Ha per capitale Bellinzona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Bellinzona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CANTON TICINO

Significato/Curiosita : Ha per capitale bellinzona

Lo storico philip clüver/, su treccani.it. ^ bellinzona (cantone), su hls-dhs-dss.ch. ^ bellinzona capitale, su valigiaperta.ch. url consultato il 22 dicembre...

Il cantone ticino (in dialetto ticinese e comasco tesìn, tasìn o tisìn; in tedesco, francese e romancio tessin), ufficialmente repubblica e cantone ticino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

