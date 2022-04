Si parla in regioni come Trentino e Friuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla in regioni come Trentino e Friuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LADINO

Significato/Curiosita : Si parla in regioni come trentino e friuli

Sardegna, valle d'aosta, friuli-venezia giulia e trentino-alto adige (in realtà costituita dalle province autonome di trento e bolzano, ai sensi dell'art...

ladino centrale diviso in due gruppi: "area ladina dolomitica del sella" e "ladino cadorino", per ampliare la seconda area successivamente in "ladino... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con parla; regioni; come; trentino; friuli; parla re alla folla; Si dice fischino quando qualcuno parla di noi; Figura retorica che fa parla re personaggi defunti; Il palazzo sede del parla mento inglese; Bagna diverse regioni dell Italia settentrionale; Un uccello variopinto diffuso nelle estreme regioni dell America del Sud; Uccello che vive nelle regioni circumpolari; Le regioni meno piovose; Un leporide come Bugs Bunny; Un attrezzo come il saracco; Sbuffa come questo chi respira affannosamente; Obbrobrioso come l uomo delle nevi; Il trentino regione italiana col fiume Drava; Fiume del trentino -Alto Adige; Località del trentino ; Dà il nome a un passo alpino tra trentino e Veneto; Native di certe zone del friuli o dell Alto Adige; Lignano... località sul mare del friuli -Venezia Giulia; La zona del friuli con Ampezzo; Nota spiaggia del friuli ; Cerca nelle Definizioni