Obbrobrioso come l uomo delle nevi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Obbrobrioso come l uomo delle nevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ABOMINEVOLE

Significato/Curiosita : Obbrobrioso come l uomo delle nevi

Nell'immaginario collettivo della cultura mondiale. conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato da un'errata traduzione giornalistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con obbrobrioso; come; uomo; delle; nevi; come un erba... schietta e genuina; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; Un filosofo come Carneisco; come un oasi immaginata nel deserto; Il grande osso nella coscia dell uomo ; uomo con la corona; Nativi di una località umbra con un famoso duomo ; Raramente un uomo ne misura più di due; Il carattere delle notizie autorizzate; L insieme delle ricariche per le armi da fuoco; Sbuca dal tetto delle case col camino; Isole delle Bahamas coi giardini di corallo nero; I mezzi che entrano in azione prima delle nevi cate; L abominevole uomo delle nevi ; nevi lle, direttore d orchestra inglese; L'abominevole uomo delle nevi himalaiane; Cerca nelle Definizioni