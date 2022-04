Non ancora mature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora mature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACERBE

Significato/Curiosita : Non ancora mature

Rientrano nel gruppo di piante di cui non vengono mangiate le foglie bensì le infiorescenze non ancora mature. viene coltivato in varie zone d'italia...

Rossella acerbo, pseudonimo di rossella ancidoni (roma, 25 agosto 1973), è una doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana. comincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con ancora; mature; Non ancora perfettamente asciutte; Di appartamento non ancora noleggiato; Non ancora messo sul fuoco; Opere non ancora pubblicate; mature d età; Le sfumature di grigio di libro e film; Essere caratterizzato da particolari sfumature o tonalità; Museo di Firenze con 16000 armature ; Cerca nelle Definizioni