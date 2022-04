Nominato per un altra legislatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nominato per un altra legislatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIELETTO

Significato/Curiosita : Nominato per un altra legislatura

Gennaio 2018. legislature della repubblica italiana senatori della xvii legislatura della repubblica italiana deputati della xvii legislatura della repubblica...

Alla camera per forza italia nel collegio alba-bra-langhe e roero; viene rieletto alle politiche del 2006, sempre con forza italia, e alle politiche del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con nominato; altra; legislatura; Adriano __, cantante soprannominato il Molleggiato; Il pittore olandese soprannominato il Bamboccio; Il cardinale nominato primo ministro da Luigi XIII; Come fu soprannominato il cavaliere Rodrigo Díaz; Lo è una persona svilita e maltra ttata; Chi non reagisce... porge anche l altra ; lo e altra gente; Persona... come un altra ; Se ne possono avere diversi in una legislatura ; Cerca nelle Definizioni