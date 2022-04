Nel poker, va dal 10 all asso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel poker, va dal 10 all asso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCALA MASSIMA

Significato/Curiosita : Nel poker, va dal 10 all asso

Cinque carte in sequenza dello stesso seme. in molte specialità del poker, l'asso può aprire la scala (precedendo il 2 o la diversa carta più bassa del...

Disambiguazione – "la scala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la scala.

