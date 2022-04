I mobili dove si tengono gli abiti e i vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mobili dove si tengono gli abiti e i vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARMADI

Significato/Curiosita : I mobili dove si tengono gli abiti e i vestiti

Musica dotata di un'abside fenestrata. qui si tengono piccoli concerti e i battesimi dei reali. a sinistra si accede alla sala blu, a destra a quella bianca...

E nelle chiese dell'europa alto-medievale. nel xiv secolo compaiono gli armadi veri e propri, con apertura a due ante, dei quali nella cappella di santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con mobili; dove; tengono; abiti; vestiti; Capitale di uno Stato degli Usa con un noto circuito automobili stico; Sigla dell Imposta straordinaria sugli immobili ; La pagavano gli immobili ; Macchina dei mobili fici; Dappertutto, in ogni dove ; Luogo dove si riunivano i cittadini medievali; dove va chi se ne va; Regna dove non c è ordine; Contengono la piena; Sfaticati e freddolosi le tengono in tasca; Vi si tengono lezioni; Si tengono nei depositi; Un leggero tessuto per abiti ; Per lavoro, disegna abiti di alta moda; Così sono gli abiti attillati; Così sono gli abiti attillati; Caratterizza chi si trova senza vestiti addosso; vestiti con buon gusto; Togliere pieghe dai vestiti con l apposito ferro; Concede privacy a chi prova vestiti in negozio; Cerca nelle Definizioni