I metri di 15 giri di pista, in atletica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I metri di 15 giri di pista, in atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEIMILA

Significato/Curiosita : I metri di 15 giri di pista, in atletica

L'atletica leggera è un insieme di discipline sportive che possono essere sommariamente suddivise in: corse su pista, concorsi (lanci, salti in elevazione...

Altre definizioni con metri; giri; pista; atletica; Piede della metri ca classica formato da un trocheo e un giambo; I metri d una corsa di mezzofondo; I metri d una corsa di mezzofondo; Cento metri quadrati di terreno; giri ni... adulti; Vecchi dischi a 33 giri ; I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33; Sigla per 33 giri ; Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno; Una gara di ciclismo su pista ; Scendono in pista a suon di musica; La safety in pista ; Una specialità dell atletica con tante... specialità; La lancia dell atletica leggera; 000 gara di atletica ; Una specialità dell atletica pesante; Cerca nelle Definizioni