Mescolanza di maschi e femmine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mescolanza di maschi e femmine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PROMISCUITÀ

Significato/Curiosita : Mescolanza di maschi e femmine

Il termine miscegenazione, ovvero mescolanza etnica, si diffuse nel corso del xix secolo per riferirsi agli incroci di diverse cosiddette "etnie umane"...

Singolo del gruppo musicale italiano thegiornalisti, vedi promiscuità (singolo). la promiscuità è la presenza, in uno stesso luogo, di maschi e femmine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con mescolanza; maschi; femmine; La mescolanza etnica degli USA ing; mescolanza ... di suoni; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; mescolanza di due liquidi non solubili tra loro; I maschi nel gregge; Forte e maschi o; maschi etti giudiziosi; Fabbrica di accessori per il collo maschi le; Extraterrestri... femmine ; Le femmine fertili del maiale; Nelle femmine di mammiferi quelli sessuali sono XX; 9 femmine con il basto; Cerca nelle Definizioni