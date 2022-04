Letto a dondolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Letto a dondolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CULLA

Significato/Curiosita : Letto a dondolo

Ha la meglio. gettato tutto a terra, l'uomo si dondola con rinnovato vigore, le mani sui braccioli della sedia a dondolo. poi ferma l'oscillazione: con...

culla – mobile in cui vengono tenuti i neonati culla – comune della spagna culla – parte di un pezzo di artiglieria culla – parte inferiore del telaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con letto; dondolo; Mobiletto con vetrina per esporre trofei; Ultravioletto sigla; In un aria del Rigoletto è... mobile qual piuma al vento; Merletto che orna l abito; Si ripetono nel dondolo ; Letto a dondolo per bambini; Un sedile a dondolo ; Piccolo equino... a dondolo !; Cerca nelle Definizioni