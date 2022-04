Un leporide come Bugs Bunny - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un leporide come Bugs Bunny. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONIGLIO

Significato/Curiosita : Un leporide come bugs bunny

Tenero coniglietto amico di bambi. bugs bunny, personaggio animato della warner bros. lola bunny, la fidanzata di bugs bunny. roger rabbit, personaggio principale...

Generica denominazione di coniglio. oryctolagus coniglio europeo o coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus) sylvilagus (conigli coda di cotone, originari... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con leporide; come; bugs; bunny; Si parla in regioni come Trentino e Friuli; Un attrezzo come il saracco; Sbuffa come questo chi respira affannosamente; Obbrobrioso come l uomo delle nevi; L anatra nera dei cartoon, amica di bugs Bunny; Il cacciatore, personaggio dei fumetti, che cerca di catturare bugs Bunny; L ortaggio preferito del coniglio bugs Bunny; L'animale bugs Bunny dei cartoni; L anatra nera dei cartoon, amica di Bugs bunny ; Il cacciatore, personaggio dei fumetti, che cerca di catturare Bugs bunny ; L ortaggio preferito del coniglio Bugs bunny ; L'animale Bugs bunny dei cartoni; Cerca nelle Definizioni